Astro Bot il director di Days Gone non ha gradito l’omaggio di Bend Studio al platform PS5

(Di domenica 8 settembre 2024) John Garvin,di, non ha preso affatto bene l’artwork cheha deciso di riservare adBot, con l’obiettivo di omaggiare Team Asobi per il lancio del nuovoper PlayStation 5. Ebbene sì, appena poche ore fa i vari team appartenenti ai PlayStations hanno deciso di celebrare il lancio diBot condividendo degli artwork speciali, con protagonisti non soltanto il simpatico robottino ma anche i personaggi iconici dei team che hanno partecipato all’iniziativa. E tra i team che hanno partecipato a questa celebrazione diBot troviamo anche, con un immagine speciale che mostra il protagonista di, Deacon, in versione robot su una spiaggia, in compagnia di due cagnolini robot.