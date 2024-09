Altro colpo in uscita Juventus | ai dettagli la cessione in prestito di un top

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Il mercato dellanon è ancora finito. Almeno quello in. Cristiano Giuntoli, l'artefice della stellare campagna acquisti di quest'ultima estate, ha messo a segno un. Filip Kostic si trasferisce al Fenerbache di Jose Mourinho, insecco. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo, con l'esterno serbo che è atteso in serata in Turchia per completare le visite mediche. La trattativa è stata chiusa in extremis, dato che siamo agli sgoccioli della chiusura del mercato turco. L'esterno era da tempo fuori dai piani della Vecchia Signora, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2026. E, soprattutto, il giocatore è fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta.