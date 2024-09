US Open 2024 | tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula in palio le due diverse vie dell’American Dream

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Il sogno americano può arrivare in modi diversi. Almeno a livello tennistico. Per, la questione è di arrivare, dopo quattro anni di rincorsa, a prendersi quel che non era riuscita perché fermata in semifinale nel 2021 e 2022 e in finale nel 2023. Per, il fatto è riportare a trent’anni la potenziale vittoria più significativa di una carriera decollata dal 2021 in avanti. E dire che, per le due, non si potrebbero immaginare parabole. Dopo la vittoria agli Australian, per la numero 2 del mondo c’è stata una sostanziale eterna rincorsa a Iga Swiatek, proseguita per mare, attraverso i continenti e anche per terra (quella rossa di Madrid, teatro del loro massimo duello nel). In tutto questo ha raggiunto cinque finali vincendone due, una a Melbourne e l’altra a Cincinnati.