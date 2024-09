Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio appuntamento con l’informazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri l’onorevole Giorgia Meloni Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono Accettate le dimissioni rassegnate un dal dottor Gennaro Sangiuliano dalla carica di ministro della cultura decreto su proposta della Presidente del Consiglio è stato nominato ministro della cultura Alessandro Giuli che ha giurato al Quirinale in meno di 2 ore dopo le dimissioni in del predecessore accoltella i genitori e poi tenta di suicidarsi riferendosi alla gola Forse una lite col padre la madre o altri motivi legati a problemi in famiglia sono la base dell’ aggressione ...