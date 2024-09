Turchia-Islanda | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vogliono sfruttare il turno casalingo per la prima vittoria in questa edizione della competizione, ma gli ospiti sono prendere con le molle dopo l’ottimo esordio contro il Montenegro.si giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver superato indenni l’insidiosa trasferta in Galles, portando via un punto, i turchi ora non vogliono sfigurare davanti al proprio pubblico per superare in classifica gli islandesi che li sopravanzano di due punti. Gli islandesi puntano a confermare il netto successo contro il Montenegro per 2-0 in modo da potersi definitivamente rilanciare, sebbene il ct-Hareide sa bene come non lo attende un compito facile.