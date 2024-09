Sos donazioni | Manca sangue A rischio gli interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Emergenzaal centro trasfusionale di Cisanello. Dopo un’estate nella media per, adesso c’è una carenza di emoderivati (, plasma e piastrine) che viene definita "critica" e rischia di compromettere la sanità pubblica. Per questa ragione il direttore del centro trasfusionale di Aoup Alessandro Mazzoni ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché si rechino a donare. "Ci troviamo in stato d’allarme. Attualmente le scorte diche abbiamo a disposizione sono circa il 40-50%, che ci permettono appena di far funzionare l’ospedale di Cisanello. Il- dice Mazzoni - se si continua così, è che dobbiamo rinunciare ad alcuni. Speriamo di non dover arrivare a tanto: l’azienda ospedaliero universitaria pisana fa il possibile per garantire a tutte le terapie, ma ci serve un immediato sostegno da parte della cittadinanza.