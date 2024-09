Sinner in finale agli US Open con Fritz | quanto vale la vittoria del torneo americano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 7 settembre 2024 – JannikinUS2024. L’azzurro, con lain semiin 3 set contro Jack Draper, si assicura un posto indomenica 8 settembre. Affronterà lo statunitense Taylor, testa di serie numero 12 (leggi qui). Come cambia il ranking diguadagna il numero 1 del mondo? Il rankingblinda ulteriormente la prima posizione nel ranking in vista deldi stagione con oltre 3000 punti di vantaggio sul tedesco Alex Zverev, che sale al secondo posto davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic, giù dal podio. L’altoatesino, con il biglietto abbondantemente timbrato per le Atp Finals, va a caccia del sesto titolo stagionale, il 16esimo di una carriera decollata nell’ultimo anno.