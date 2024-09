Sequestrata per anni dal suo aguzzino e violentata | le aveva strappato i denti e le labbra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) In Polonia, a Glogow, è emersa una terribile vicenda di abusi: una giovane donna, ificata con il nome di Ma?gorzata, ha rivelato di essere stata rinchiusa per quattroin una stalla e sottoposta a violenze indicibili da parte del suo, Mateusz Jach, 35. Durante questo periodo, la donna è stata ripetutamentee torturata. L’uomo sarebbe arrivato persino a strapparle tutti ie parte delle, lasciandola segnata per sempre. Il calvario di Ma?gorzata è venuto alla luce quando è stata ricoverata in ospedale per una slogatura alla spalla. Dopo aver raccontato parzialmente la sua storia ai medici, si è aperta con altre pazienti, svelando la drammatica verità su ciò chesubito:di abusi fisici e psicologici mentre era rinchiusa in una dipendenza fatiscente.