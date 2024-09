Murales di Maradona i segni del tempo si vedono

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildi, opera dell’artista dei Quartieri Spagnoli, Filardi, nel 2023 è stato tra i “monumenti” più visitati d’Italia. E’ stato secondo solo al Colosseo. Comincia a mostrare ideled anche le istituzioni si interrogano su come intervenire. Il luogo è metà di veri epropri pellegrinaggi laici. Non moltofa anche Antonio Conte, a tarda ora vi si recò. Il tecnico salentino ammise che per lui è un luogo sacro, dove raccogliersi in preghiera. Ovviamente non solo il tecnico dei partenopei ha visitato un luogo ormai di culto a Napoli. Tante persone, famose e non, incuriosite, vi si recano durante le visite alla città ai piedi del Vesuvio.