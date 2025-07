Dazi la Casa Bianca | Derubati da amici e nemici Parigi | L' Ue valuti la rappresaglia | Europa troppo timida? Cosa c' è dietro

Il commissario europeo Sefcovic: «Incertezza non può durare all'infinito, se necessario misure ponderate e proporzionate». Parigi: «L'Ue valuti la rappresaglia» | Europa "troppo timida?" Cosa c'è dietro

Dazi, la Cina celebra l‚Äôarmistizio e entra nel ‚Äúcortile di casa‚ÄĚ Usa - √ą un temporaneo armistizio, non un trattato di pace. Ma, in Cina, il documento congiunto di Ginevra con gli Stati uniti √® stato accolto con entusiasmo da stampa e opinione [‚Ķ] The post Dazi, la Cina celebra l‚Äôarmistizio e entra nel ‚Äúcortile di casa‚ÄĚ Usa first appeared on il manifesto.

Dazi, Casa Bianca: ‚ÄúTrump vuole mantenerli al 10% per tutti‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď "Il presidente Donald Trump √® impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

Dazi, Trump: ‚ÄúNoi derubati per decenni da amici e nemici‚ÄĚ; Trump firma i dazi: ¬ę20% sull'Ue, ci hanno derubato per anni. Tariffe saranno reciproche, 25% su auto stranier; Trump annuncia dazi del 20% all'Europa: Ci hanno derubato per anni, ora nuova et√† dell'oro per gli Usa.

Ancora scontri sui dazi dopo la lettera inviata dal presidente americano, Donald Trump, all'Ue nella quale il tycoon ha annunciato l'applicazione di nuove