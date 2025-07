Calciomercato Roma rilancio per Rios ma il Nottingham Forest accontenta il Palmeiras

La Roma non si ferma. E non molla la presa su Richard Rios, considerato un obiettivo prioritario da Frederic Massara per rinforzare il centrocampo di Gian Piero Gasperini. Dopo il rifiuto formale da parte del Palmeiras alla prima offerta presentata nei giorni scorsi, il club giallorosso è pronto a tornare all’assalto con una nuova proposta più vicina alle richieste del club brasiliano. Rilancio Roma: 25 milioni più bonus per chiudere. Secondo quanto riportato da Julián Capera di ESPN, la Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo 25 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni legati a bonus, per un pacchetto totale da 28 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rilancio per Rios ma il Nottingham Forest accontenta il Palmeiras

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Rios piace alla Roma, ma PSG e United fanno paura: il Palmeiras chiede molto - Gasperini e Ranieri totalmente focalizzati sulla costruzione della nuova Roma, una scelta consapevole che li ha portati a rifiutare altre panchine in Italia e la Nazionale azzurra.

