Ucraina Trump minaccia Putin | Cessate il fuoco entro 50 giorni o imporrò dazi del 100% a Mosca ma spero di non arrivarci - VIDEO

Il tycoon insiste anche sull’invio di armi a Zelensky: “Le produrremo noi, ma le pagheranno gli europei, abbiamo già speso $350mld, l’Europa solo 100” Il presidente Donald Trump minaccia Vladimir Putin, alzando la voce contro Mosca e lanciando un ultimatum diretto al Cremlino: se entro 50 gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump minaccia Putin: “Cessate il fuoco entro 50 giorni o imporrò dazi del 100% a Mosca, ma spero di non arrivarci” - VIDEO

In questa notizia si parla di: trump - minaccia - putin - entro

Trump contro il cinema non americano, dazi al 100%: “È una minaccia alla sicurezza nazionale!” - Si potrebbe pensare che sia una bufala o un paradosso, ma la realtà è riuscita a stupirci ancora una volta.

Iran, la minaccia di Trump: “Faremo saltare in aria centrifughe nucleari con le buone o le cattive” - Donald Trump, nel corso di un’intervista radiofonica con il conduttore conservatore Hugh Hewitt, ha dichiarato che intende “ far saltare in aria ” le centrifughe nucleari iraniane, preferibilmente attraverso un accordo, ma anche con la forza, se necessario.

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - N on servono effetti speciali quando a salire sul palco c’è Robert De Niro. E nemmeno una sceneggiatura scritta, perché l’attore ha dimostrato, ancora una volta, che la realtà può essere più tagliente del cinema.

#intanto Trump attacca ancora Putin e minaccia l’invio di nuove armi a Kiev Vai su X

Trump avrebbe minacciato Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news del 13 luglio. Macron: “Raddoppieremo il bilancio della Difesa entro il 2027”; Trump minaccia Mosca: armi all’Ucraina e sanzioni del 500% a chi acquista dalla Russia; Trump, minacce a Putin e Xi: «Vi bombardo». Le rivelazioni del tycoon e l'audio choc: credevano fossi pazzo.

Trump, missili contro Putin ma sarà l’Ue a pagare i Patriot - Le trattative tra Zelensky e Washington ripartono mentre Trump prepara Patriot pagati dall’Ue e missili contro Mosca dopo l’annuncio di Putin di un’escalation ... Segnala quifinanza.it

Trump attacca Putin: “Dice stronzate” e annuncia contromisure contro la Russia - Donald Trump si scaglia contro Vladimir Putin, accusandolo di falsità e responsabilità nella guerra in Ucraina: “Putin ci tempesta di stronzate. Si legge su la7.it