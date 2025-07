Tempo di lettura: 2 minuti Una serie di incontri con le aziende agricole, vinicole e operatori del settore vivaistico di Ischia che sono stati l’occasione per approfondire le peculiaritĂ del settore primario isolano, e in particolare il valore e l’importanza dell’agricoltura eroica. Il sottosegretario di Stato all’Agricoltura, SovranitĂ alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, accompagnato dal consigliere regionale e capogruppo della Lega in Campania, Severino Nappi, e dal responsabile regionale agricoltura della Lega, Angelo Amato, è stato protagonista di numerosi confronti e sopralluoghi, raccogliendo testimonianze e proposte concrete di agricoltori e cittadini per il rilancio e un nuovo sviluppo del comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ischia, sottosegretario D’Eramo e Nappi incontrano agricoltori e imprese