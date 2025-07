EA Sports ha ufficialmente annunciato che Zlatan Ibrahimovi? sarà la star della copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 26, un omaggio a uno dei calciatori più iconici e carismatici della storia. La notizia, svelata con un’immagine spettacolare, ha entusiasmato i fan del calcio e del gaming, pronti a celebrare il leggendario attaccante svedese in un’edizione che promette di essere memorabile. You asked. Zlatan is back. Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https:t.co5s9nHPPxcw pic.twitter.comBsoYcqY7Vr — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 14, 2025 Per la prima volta nella sua straordinaria carriera, che conta oltre 570 gol e 34 trofei, Ibrahimovi? appare sulla copertina di un titolo EA Sports. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Zlatan Ibrahimovi? è la star della copertina di EA Sports FC 26 Ultimate Edition: Trailer in arrivo!