La Commissione europea ufficializza le linee guida per la protezione dei minori e la verifica dell' età online

Le misure per cercare di limitare pericoli come l'adescamento, accesso ai contenuti nocivi, ma anche cyberbullismo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Commissione europea ufficializza le linee guida per la protezione dei minori e la verifica dell'età online

La Commissione Europea ribadisce: "La Crimea è Ucraina" - "Siamo al fianco dell'Ucraina" con l'impegno a sostenerne "la sovranità , indipendenza e integrità territoriale.

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

La Commissione europea multa le aziende tecnologiche statunitensi Apple e Meta - Il 23 aprile la Commissione europea ha multato le aziende tecnologiche statunitensi Apple e Meta per violazioni del Digital markets act, una decisione che potrebbe alimentare le tensioni con Donald Trump.

BeOne Medicines Ltd., azienda oncologica a livello globale, ha annunciato oggi che la Commissione Europea ha approvato tislelizumab, in combinazione con gemcitabina e cisplatino, per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma rinofarin Vai su Facebook

