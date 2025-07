Chiara Poggi confermato Dna ignoto 3

17.45 Gli esami hanno confermato che dei 5 campioni uno è dell'assistente del medico legale e l'altro appartiene a un uomo sconosciuto,l "ignoto 3". E' stato ripetuto l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati 2 profili di Dna maschile che non appartengono né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, né all'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio. I 2 profili,l''ignoto' e l'altro frutto di contaminazione nell'autopsia,individuati nelle in incidente probatorio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it