SITUAZIONE INQUIETANTE ULTIM’ORA FERRARI | Stavolta l’ha fatta grossa | lo vogliono fuori subito

È un'altra stagione difficile per la Ferrari. La scuderia non riesce a trovare le soluzioni giuste per tornare a vincere. La stagione 2025 di Formula 1 si sta rivelando meno entusiasmante del previsto per la Ferrari. Nonostante l'arrivo di Lewis Hamilton e la continuità di Charles Leclerc, la Scuderia di Maranello fatica a tenere il passo di McLaren e Mercedes. Attualmente, Ferrari occupa il secondo posto nel campionato costruttori con 222 punti, ma è distante dai 460 di McLaren. Leclerc ha ottenuto quattro podi, mentre Hamilton non è ancora salito sul podio, con il suo miglior risultato un quarto posto a Silverstone.

