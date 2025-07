Scoperta la più grande collisione tra buchi neri mai osservata | nato un oggetto da 225 masse solari

Il cosmo non smette mai di stupirci, e una delle sue manifestazioni più estreme e misteriose ci è stata svelata ancora una volta grazie all’eco delle onde gravitazionali. Una collaborazione internazionale tra gli osservatori Virgo (Italia), LIGO (Stati Uniti) e KAGRA (Giappone) ha rivelato la più massiccia collisione tra due buchi neri mai osservata, un evento che ha generato un oggetto finale di proporzioni titaniche, con una massa stimata in circa 225 volte quella del nostro Sole. Questa scoperta non solo riscrive le nostre conoscenze sui fenomeni cosmici, ma pone nuove, affascinanti sfide alla comprensione dell’universo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

