Rugby Test Match | dopo 21 mesi il Galles torna a vincere All Blacks a valanga

Il rugby internazionale ha acceso i motori e la finestra estiva entra nel suo momento clou. Tra conferme, sorprese e scivoloni, il weekend appena trascorso ha offerto sfide spettacolari e risultati eloquenti. La Nuova Zelanda ha messo in chiaro le cose dopo un inizio incerto: il 43 a 17 rifilato alla Francia cancella ogni dubbio e rilancia gli All Blacks tra le grandi protagoniste. Da segnalare anche il ritorno al successo del Galles, che a Kobe ha superato il Giappone per 31 a 22, mettendo fine a un incubo lungo 21 mesi. Vittoria importante anche per l’Inghilterra, che ha avuto la meglio sull’Argentina 22 a 17 in una partita più combattuta del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Test Match: dopo 21 mesi il Galles torna a vincere. All Blacks a valanga

RUGBY EUROPE 7S CHAMPIONSHIP: SPAIN-GERMANY Day 2 della tappa di Amburgo, la seconda e ultima del circuito europeo di rugby a 7. I tedeschi oggi sono partiti con uno scivolone contro la Cechia, cadendo a sorpresa 7-19 (erano favoriti di 17,5pt e

