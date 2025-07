Calciomercato Juventus Vlahovic tentato dal Milan | l’Everton punta Douglas Luiz

Non ci sono solamente gli acquisti a rendere vivo il calciomercato estivo della Juventus, che dovrà anche riuscire a cedere quei giocatori che sembrerebbero non rientrare più nei piani societari. A questo va aggiunta anche la necessità di fare cassa per poi poter avere a disposizione maggior liquidità per trovare i giusti rinforzi da regalare a Tudor, che nella prossima stagione potrebbe non contare più su due giocatori che all’inizio della scorsa annata erano considerati centrali nel progetto. Vlahovic nodo da sciogliere. Ancora da decifrare è la situazione riguardante Dusan Vlahovic, che sembrerebbe essere arrivato al termine della sua avventura bianconera, anche se bisognerà trovare il giusto accordo prima che le strade possano dividersi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Vlahovic tentato dal Milan: l’Everton punta Douglas Luiz

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

#Calciomercato #Milan, #Vlahovic è un pallino di #Allegri per rinforzare l'attacco. Il serbo è tentato, ma resta un nodo cruciale da sciogliere: il suo ingaggio elevato.

#Primapagina #Tuttosport 08/07/2025 #Vlahovic #Sancho #Xhaka #Allegri #Tudor #Juve #Juventus #calciomercato #Sinner

Il Giornale - Max chiama Vlahovic tentato dai petroldollari - Su Il Giornale: Max chiama Vlahovic tentato dai petrodollari. Segnala tuttojuve.com

Juventus, Romano: ‘Vlahovic resta sul mercato, ma l’Al Hilal non ha fatto offerte’ - Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, sottolineando che l’Al Hilal non ha fatto offerte per il bomber della Juventus ... Si legge su it.blastingnews.com