Cinema finisce l’era dei furbetti | il ministero revoca 66 milioni di tax credit già concessi I controlli funzionano

Ammontano a 66 milioni di euro i fondi di tax credit “salvati” dal ministero della Cultura, grazie a una serie di controlli incrociati che hanno consentito di verificare che, a fronte di domande che formalmente apparivano regolari, mancavano in realtĂ i requisiti per ottenere i benefici. I crediti d’imposta che erano stati giĂ concessi sono stati così revocati. Inoltre, sempre sulla base di controlli approfonditi, sono state respinte domande per altri 22 milioni. A darne comunicazione è stata la sottosegretaria, Lucia Borgonzoni, in una nota in cui sottolinea che le attivitĂ ispettive sul tax credit «proseguiranno con un potenziamento del sistema di controlli e grazie anche alle nuove unitĂ di personale in arrivo, per assicurare un utilizzo equo, efficiente e conforme dei fondi pubblici, contribuendo così a rafforzare la competitivitĂ e l’integritĂ del comparto audiovisivo italiano, su cui stiamo lavorando io e il ministro Giuli ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cinema, finisce l’era dei furbetti: il ministero revoca 66 milioni di tax credit giĂ concessi. I controlli funzionano

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha ottenuto dal ministero della Cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per un film da lui diretto. Il film «Stelle della notte», commedia scritta e diretta da Ford, il misterioso uomo indagato per la morte di Anastatia Trofi Vai su Facebook

