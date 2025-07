Un 25enne cubano è stato arrestato a Monza, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. Secondo le prime ricostruzioni, l’indagato per una settimana ha finto di avere quattro anni più di lei per convincerla con l’inganno a incontrarlo e poi violentarla. Il 25enne, infatti, ha detto di avere 17 anni. I due si sono conosciuti su Instagram e dopo qualche messaggio la ragazza ha accettato di incontrarlo, credendolo minorenne. L’incontro si è concretizzato il 10 luglio scorso, quando il giovane ha dato appuntamento alla minore in stazione a Monza. Lei ha accettato a condizione di non rimanere soli ma una volta in stazione lui l’ha convinta a seguirlo nei pressi del canale Villoresi, in un’area isolata, e solo in quel momento le ha rivelato la sua vera età . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monza, violenza sessuale su una 13enne: fermato 25enne che si era finto minorenne sui social per incontrarla