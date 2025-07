Dalla Bretagna a Creta i nuovi siti Unesco 2025 Con il riconoscimento alle case delle fate l’Italia raggiunge quota 61 siti tutelati ed è prima in classifica

O gni volta che l’UNESCO aggiunge un tassello alla sua mappa dei Patrimoni Mondiali, il mondo si espande: non geograficamente, ma culturalmente. E, con le nuove nomine del 2025, diffuse il 12 luglio, il mosaico della memoria, dell’identitĂ e della meraviglia si arricchisce di luoghi che parlano di epoche remote e visioni oniriche ma anche di ferite ancora aperte. La cucina italiana candidata a patrimonio dell’Unesco vola nello Spazio X Siti Patrimonio UNESCO 2025, in Italia ci sono le Domus de Janas, le case delle fate. Con un totale di 61 siti riconosciuti, l’Italia consolida il suo primato internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla Bretagna a Creta, i nuovi siti Unesco 2025. Con il riconoscimento alle "case delle fate", l’Italia raggiunge quota 61 siti tutelati ed è prima in classifica

