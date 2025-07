Violenza atroce su una 13enne fermato 24enne | la bugia sui social prima dell’orrore

Un grave episodio di violenza ha scosso una comunità , portando all’arresto di un uomo di 24 anni, di nazionalità colombiana, accusato di violenza sessuale aggravata su una tredicenne. La vicenda si è svolta in pieno giorno, in una zona centrale della città . La rete dell’inganno. L’indagato avrebbe adescato la giovane vittima, nata nella stessa città e di soli 13 anni, attraverso una chat di Instagram. Per ingannarla e instaurare un rapporto di fiducia, l’uomo le avrebbe mentito sulla propria età , affermando di avere 17 anni. Questo stratagemma gli ha permesso di fissare un appuntamento con la ragazzina, avvenuto lo scorso giovedì in centro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

