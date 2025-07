Risposte in 6 secondi soccorsi in 15 minuti | i numeri da primato dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna

Bologna, 14 luglio 2025 - Oltre un milione di chiamate al 112 in pochi mesi dall'attivazione (con un tempo di risposta medio di circa 6 secondi) e più di 527mila pazienti assistiti dal 118 nel 2024, con un tempo medio di intervento di 15 minuti, ovvero quattro in meno rispetto alla media nazionale. Sono soltanto alcuni dei numeri del sistema emergenza-urgenza dell'Emilia-Romagna, snocciolati questa mattina dall'assessore alla Sanità , Massimo Fabi, e dal coordinatore della rete regionale Antonio Pastori. Con una media di 14mila interventi ogni 100mila abitanti, l'Emilia-Romagna si pone così in cima alla classifica tra le regioni italiane: il sistema può contare su 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risposte in 6 secondi, soccorsi in 15 minuti: i numeri da primato dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna

