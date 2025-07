Babajide si presenta | Essere qui è un onore Voglio vincere tutto con la Roma

È arrivata in punta di piedi, ma con le idee già chiarissime. Rinsola Babajide, nuovo volto della Roma Femminile, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club, lasciando trasparire tutta l’emozione per una nuova avventura che profuma di ambizione. L’attaccante inglese, reduce da esperienze importanti tra Spagna e Inghilterra, ha spiegato cosa significa per lei vestire la maglia giallorossa e cosa si aspetta dalla stagione che sta per iniziare. “Giocare per la Roma è un onore”. “Sinceramente è un onore. La Roma è una squadra che partecipa alla Champions League ed è anche un club prestigioso, per cui sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato Babajide, che ha scelto la Roma per compiere un ulteriore salto in avanti nella sua carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

