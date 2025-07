Ue ok ad app di verifica età per visione contenuti porno online nessun tracciamento delle ricerche dell’utente debutto nel 2026

Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca saranno i primi 5 Paesi a sperimentare il nuovo strumento La Commissione europea ha dato il via libera al prototipo di un’applicazione per la verifica dell’etĂ online, con l’obiettivo di proteggere i minori dai contenuti riservati agli adulti, come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue, ok ad app di verifica etĂ per visione contenuti porno online, nessun tracciamento delle ricerche dell’utente, debutto nel 2026

In questa notizia si parla di: verifica - contenuti - visione - porno

Verifica dell’età obbligatoria per l’accesso ai contenuti online: nuove regole per i siti vietati ai minori - Dal gioco d’azzardo alla pornografia, passando per la vendita di alcol e tabacco: l’accesso ai contenuti sensibili online sta per cambiare radicalmente.

Maturità sotto accusa, l’affondo di Daniele Novara: “Un esame al limite del religioso. Abbandonare la verifica dei contenuti per abbracciare gli apprendimenti applicativi” - Il pedagogista Daniele Novara lancia una critica severa all'esame di Stato, definendolo anacronistico e basato su un modello educativo superato.

Siti vietati ai minori, stretta sulla verifica dell'etĂ : cosa cambia; Instagram: algoritmo fuori controllo, contenuti violenti in libertĂ ; Siti per adulti, dal 2025 nuove regole: accesso con SPID? | Le novitĂ .