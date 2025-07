Dramma a Carovigno | bimbo di 5 mesi muore nel sonno durante una vacanza | disposta autopsia

Dramma in un villaggio turistico a Carovigno: inutile la corsa in ospedale. Una tragedia ha colpito una giovane famiglia originaria del Frusinate, che si trovava in vacanza a Specchiolla, frazione marina di Carovigno (Brindisi), per trascorrere alcuni giorni di relax. Nella notte tra domenica e lunedì 14 luglio, il loro bambino di appena 5 mesi è stato trovato privo di sensi nel letto dai genitori. I soccorsi immediati non sono bastati. L'allarme è scattato poco dopo le 3,30 del mattino, quando i genitori si sono accorti che il piccolo non respirava più. Dopo aver contattato il 118, un'ambulanza è arrivata rapidamente nella struttura ricettiva.

