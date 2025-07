Wimbledon perché sul trofeo maschile c’è un ananas | il significato che si cela dietro questo simbolo

Uno degli elementi più evidenti e suggestivi della coppa dorata che viene consegnato nelle mani del vincitore del torneo singolare maschile di Wimbledon è senza ombra di dubbio l'ananas che svetta in cima all'ambito trofeo: una scelta in apparenza inspiegabile, specie considerando che ci si trova a Londra, eppure ricca di significati soprattutto per l'epoca a cui risale la forgiatura del premio. Quest'anno è toccato all'italiano Jannik Sinner, autore di una straordinaria prestazione in finale contro il due volte campione uscente Carlos Alcaraz, sollevare la coppa al cielo sui prati dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui peraltro è divenuto membro a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, perché sul trofeo maschile c’è un ananas: il significato che si cela dietro questo simbolo

In questa notizia si parla di: wimbledon - trofeo - maschile - ananas

Perché sul trofeo maschile di Wimbledon c’è un ananas: il significato nascosto è affascinante - In cima al Gentlemen's Singles Trophy, nome ufficiale del trofeo assegnato a Wimbledon, campeggia un ananas d'argento placcato d'oro: ha un significato storico di grande valore.

Come funzionano i festeggiamenti di Jannik Sinner: la procedura a Wimbledon con il trofeo - Vincere a Wimbledon rappresenta il sogno più intimo per chiunque giochi a tennis: alzare al cielo il trofeo in uno dei templi più iconici dello sport mondiale, mettere le mani sullo Slam per eccellenza, festeggiare sulla prestigiosa erba londinese sono gesta che non hanno eguali e che verranno ricordate per sempre da chi ha avuto la bravura di arrivare a toccare il cielo con un dito dal punto di vista sportivo.

Sinner: “Ho usato la sconfitta al Roland Garros, ecco il motivo per cui sono qui con il trofeo di Wimbledon” - “Usare la sconfitta e continuare a lavorare è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo “. Esatto, usare la sconfitta al Roland Garros per vincere Wimbledon.

Perché sul trofeo maschile di #Wimbledon c’è un ananas: il significato nascosto è affascinante Vai su X

In cima al Gentlemen’s Singles Trophy, nome ufficiale del trofeo assegnato a Wimbledon, campeggia un ananas d’argento placcato d’oro Nel primo commento l'affascinante significato Vai su Facebook

Ecco perché c’è un ananas sul trofeo di Wimbledon; Wimbledon, perché sul trofeo maschile c’è un ananas: il significato che si cela dietro questo simbolo; Perché sulla coppa di Wimbledon c'è un ananas, la storia del trofeo.

Wimbledon, perché sul trofeo maschile c’è un ananas: il significato che si cela dietro questo simbolo - Uno degli elementi più evidenti e suggestivi della coppa dorata che viene consegnato nelle mani del vincitore del torneo singolare maschile di Wimbledon è senza ombra di dubbio l'ananas che svetta in ... Si legge su ilgiornale.it

Perché sul trofeo maschile di Wimbledon c’è un ananas: il significato nascosto è affascinante - In cima al Gentlemen's Singles Trophy, nome ufficiale del trofeo assegnato a Wimbledon, campeggia un ananas d'argento placcato d'oro: ha un significato ... fanpage.it scrive