Imbrattarono la Scala dei Turchi | condannati gli autori

Una delle scogliere di marna bianca fra le più suggestive del mondo imbrattate con una sostanza chimica rossa che, per fortuna, contrariamente a quanto pensato nell’immediatezza, non era vernice rossa ma polvere di zinco non indelebile: il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha condannato i due favaresi accusati del danneggiamento della Scala dei Turchi di tre anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

