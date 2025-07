Bagno di folla per Modric | Perchè il Milan? E’ un club molto grande!

Pochi istanti fa, Luka Modric è arrivato a Casa Milan, concludendo la sua prima giornata in rossonero. Le prime parole da rossonero.

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid - Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono.

BAGNO DI FOLLA PER MODRIC ? Luka Modric accolto così all'arrivo a Casa Milan: ora la firma del contratto

Jashari, nessun rilancio! Ma il Milan aspetta ancora… ? Le dichiarazioni del Brugge, la gestione della trattativa e una lezione da imparare… Le ultime... Vai su Facebook

Ciclismo, il Giro 2025 partirà in Albania con tre tappe; Higuain-mania: quando Napoli impazzì per il Pipita; Luka Modric arrivato alla Madonnina. Bagno di folla e visite mediche col Milan in corso.

Milan, l'attesa è finita: Modric a Milano, c'è una novità | VIDEO CM.IT - Luka Modric si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan Il calciatore, come documentano le immagini di Calciomercato.