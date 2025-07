Capua l’allarme del consigliere Brogna | Città in preda ad extracomunitari e baby gang

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale Fernando Brogna manifesta la sua preoccupazione per la mancanza di sicurezza che si percepisce a Capua. Le costanti lamentele dei cittadini, giunte all'attenzione del leader della minoranza, che è anche vice coordinatore provinciale della Lega, hanno spinto lo stesso a farsi portavoce con l'onorevole Gianpiero Zinzi acciocchè quest'ultimo ponga all'attenzione del Ministro Piantedosi il difficile momento che vive la città di Fieramosca sotto il profilo della sicurezza. "C'è da affrontare seriamente il tema sicurezza in città. A Capua la sicurezza è all'anno zero! Capua balza agli onori della cronaca negli ultimi tempi solo per cose negative.

