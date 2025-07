' Dalla pelle al cuore - Tribute ad Antonello Venditti live

Venerdì 18 Luglio alle ore 21,30.- si svolgerà presso il Giardino della Scuola Paritetica dell'infanzia di Marina di Pisa il Concerto “Dalla Pelle al Cuore” Omaggio ad Antonello Venditti, eseguito dal gruppo “Nuova Formula” con Maurizio Montanari Voce e Piano – Maurizio Calistri Voce e Chitarra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

'Dalla pelle al cuore', a Foggia una partita di calcio a favore dell'inclusione e contro la discriminazione - Si terrà sabato 10 maggio l'evento 'Dalla pelle al cuore', una partita di calcio amichevole a favore della integrazione e della inclusione e contro ogni forma di discriminazione.

Asparagi amici del cuore, della pelle e alleati nella prova costume, l’immunologo spiega perché - (Adnkronos) – Gustoso, piatto perfetto sia sulle tavole eleganti e raffinate sia per i pasti casalinghi.

Fiorello, retroscena da pelle d’oca: scoperto un problema al cuore - Clamoroso colpo di scena relativo alla vita del noto conduttore tv Fiorello. La notizia lascia tutti i fan a bocca aperta.

Auguriamo una buona ‘notte prima degli esami’ a tutti i maturandi, condividendo questa esibizione live di Antonello Venditti a Che Tempo Che Fa ? Vai su Facebook

