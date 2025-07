Maturità maturi o immaturi | questo il dilemma E Cristian 19enne con sindrome di down che non parla dà una lezione a furbetti e disobbedienti

Mentre le cronache estive si riempiono delle lagne e dei piagnistei accusatori di giovani studenti che affrontano l'esame di Stato con la stessa spavalderia con cui si presentano nel weekend in discoteca – salvo poi sfoggiare con protervia una inossidabile "scena muta" di fronte alla commissione spacciata per "disobbedienza civile" – arriva una notizia dal Veneto che tocca le coscienze. Commuove. E sferza l'opinione pubblica come uno schiaffo morale inferto con la sola forza della volontà in difesa di un diritto e di un dovere che è dignitoso rivendicare e affrontare. E allora: dal Gazzettino arriva, rilanciata con orgoglio dal governatore Luca Zaia sui suoi social, la vicenda di Cristian Carniel, 19enne d i Quinto di Treviso con la sindrome di Down.

Crepet: “Maturità? Maturi per cosa? Perché sanno scrivere venti righe su una traccia proposta?” - Esame di maturità? "Ma io sfido qualsiasi insegnante a dire se Giacomo o Camilla siano maturi o no. Maturi per che cosa?”.

Gianmaria e Maddalena hanno detto no all’orale di maturità. No a un Esame di Stato! C’è chi li ha chiamati coraggiosi. Chi ingrati. Chi immaturi. Io? Non so. Giuro, non riesco a farmi un'idea. Sono rimasta un po’ interdetta, come quando il bar sotto casa alza d'i Vai su Facebook

