Endometriosi una serata di confronto per rompere il silenzio sul dolore femminile

Martedì 15 luglio il Centro Diurno "La Meridiana" di Cesena ospita la presentazione del libro "Avevo un fuoco dentro" di Tea Ranno, edito da Mondadori. L'evento, che si inserisce nella rassegna "Estate al Parco – Libri, dialoghi e solidarietĂ al Parco Oltre il Giardino", rappresenta un'occasione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

