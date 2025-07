Ciro Grillo clamorosa mossa del pm | a quando slitta la sentenza

Slitta a settembre la sentenza su Ciro Grillo, accusato di stupro di gruppo insieme a tre suoi amici su una 19enne nell'appartamento in Costa Smeralda del fondatore del Movimento 5 Stelle, fra il 16 e il 17 luglio 2019. L'avvocato di uno degli imputati ha tenuto un'arringa molto dura nei confronti dell'accusa, sottolineando come la presunta vittima durante le indagini non sia mai stata sentita in incidente probatorio: "Lei stessa ha ammesso di essere stata condizionata da questa inchiesta iper-mediatizzata", ha detto Mariano Mameli, che difende Edoardo Capitta. Secondo questa tesi, la sua testimonianza "non è stata genuina e alcune distonie si sono evidenziate subito, fino dalla visita alla clinica Mangiagalli contestuale alla denuncia".

Genova, nell'inchiesta sui viaggi gratis in traghetto spuntano i nomi di Beppe Grillo e del figlio Ciro - Non sono indagati ma rientrano nel lungo elenco dei presunti beneficiari di biglietti regalo in mano alla procura dopo le indagini delle Fiamme Gialle Un ‚Äúmeccanismo corruttivo impressionante‚ÄĚ, che coinvolgeva, oltre a ufficiali della Capitaneria ‚Äústrategici‚ÄĚ per le compagnie, anche nomi come

Traghettopoli, anche Beppe Grillo viaggiava gratis (con il figlio Ciro e gli amici imputati per stupro) - Anche il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è finito nell'inchiesta sui biglietti gratis per i traghetti Tirrenia e Moby.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - A Tempio Pausania le ultime udienze del caso. Il principale imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee senza contraddittorio

