Ucraina l' ultimatum di Trump | Deluso da Putin Accordo in 50 giorni o tariffe al 100% contro Mosca

Zelensky sul dialogo con gli Usa: «I negoziati per un ulteriore sostegno avranno luogo nel corso della settimana». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, l'ultimatum di Trump: «Deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o tariffe al 100% contro Mosca»

Ucraina, Trump andrà a Istanbul: “Ci saranno Putin e Zelensky”. Mosca boccia l’ultimatum: “Non si parla così alla Russia” - "Non è questo il modo di parlare alla Russia", ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo l'ultimatum di Macron e degli altri "volenterosi" al Cremlino.

“Non vi conviene”. Ucraina, la Russia gela il mondo così: dura replica di Mosca sull’ultimatum - Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall’inizio della guerra: “ Incontrerò Putin in Turchia giovedì ”.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Sono deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca, imporremo dazi al 100%»; L’ultimatum di Trump: dazi alla Russia al 100% senza accordo sulla guerra in Ucraina entro 50 giorni; I ministri di Weimar+ a Roma: dalla Russia inaccettabili richieste massimaliste per i negoziati - Kiev: spiacevoli le congratulazioni di certi Paesi per il Giorno della Russia”.

Ucraina, Trump annuncia: “Invieremo le armi a Kiev ma pagherà l’Europa. Putin? Sono molto deluso” - Il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato un accordo con la NATO per l'invido di armi all'Ucraina: "Pensavo che avremmo raggiunto un accordo ... Si legge su fanpage.it

Ucraina, oggi l’annuncio di Trump sul piano di armi per Kiev. Macron: “Europa mai così in pericolo” - All’inizio di questo mese il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo statunitense Donald Trump che stava pianificando un’altra escalation nell’Ucraina orientale nei successivi 60 giorn ... Secondo ilfattoquotidiano.it