Egiziano incendia la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano Giuli | Un gesto vile e insensato video

Il responsabile del rogo che ha distrutto la grande Balena in cartapesta azzurra di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano è un cittadino egiziano di 33 anni. L’uomo aveva dato fuoco all’esposizione nella mattinata di oggi (14 luglio ndr) e successivamente è stato arrestato dalla Polizia per incendio doloso. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno cercando di capire se il soggetto fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Dopo aver incendiato l’opera d’arte, secondo l’ Adnkronos, l’uomo ha provato ad allontanarsi, ma i passanti che avevano assistito alla scena hanno avvisato tempestivamente una volante della polizia sull’imminente fuga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

