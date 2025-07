Ucraina la mossa di Zelensky | Yulia Svyrydenko nuovo premier

Rimpasto nel governo ucraino: la vice ministra e ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko¬† √® stata¬†indicata da¬† Volodymyr¬†Zelensky ¬†per sostituire il premier Denys Shmyhal.¬† Il nuovo primo ministro¬†ha 39 anni ed √® considerata una stretta alleata di Andriy Yermak, il¬†capo dello staff del presidente ucraino. Quest'anno si √® fatta conoscere soprattutto durante i difficili negoziati per un accordo sui minerali rari con gli Stati Uniti. Si ritiene, dunque,¬†che abbia stretti legami con alti funzionari dell'amministrazione di Donald Trump. Tutto il rimpasto di governo, in realt√†, sembra pensato proprio per avvicinare i vertici ucraini agli Usa in previsione di un conflitto, quello con la Russia, che non sembra vicino alla fine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko¬†nuovo premier

