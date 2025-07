Ucraina Trump | Deluso da Putin Accordo o dazi al 100%

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la sua volontà di inviare i sistemi Patriot a Kiev tramite la Nato, che comprerà le armi agli Usa per poi consegnarle al Paese invaso. Emersi anche i dettagli di una telefonata tra il leader della Casa Bianca e Macron, durante la quale Potus avrebbe dichiarato che l'esercito russo ha pianificato un'escalation nelle regioni orientali dell'Ucraina, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni di cui già occupa delle porzioni.

Ucraina-Russia, l'affondo di Trump: "Putin mi prende in giro" - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […]

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: Germania disponibile a comprare 2 Patriot per Kiev; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Sono deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca, imporremo dazi al 100%»; Trump: Deluso da Putin. Senza accordo entro 50 giorni imporremo dazi molto severi alla Russia.

