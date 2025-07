Sale sul tetto a 75 anni per delle riparazioni ma cade da oltre 5 metri di altezza | è grave L’incidente domestico questa mattina a Priverno

Incidente a Priverno: 75enne cade dal terrazzo, salvo grazie a una pensilina. Priverno, 14 luglio 2025 – Una tragica disavventura si è verificata questa mattina a Priverno, quando un uomo di 75 anni è caduto dal terrazzo della sua abitazione, mentre cercava di sistemare alcuni danni causati dalla pioggia del giorno precedente. L'incidente si è verificato in contrada San Martino, dove l'uomo vive da anni dopo essersi trasferito da Sonnino. La caduta e l'intervento dei soccorsi. Il 75enne era salito sul terrazzo per riparare la guaina di asfalto che aveva iniziato a cedere, permettendo infiltrazioni di umidità nell'abitazione.

