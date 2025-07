Quasi 40mila euro Sinner cambio look e lusso estremo alla cena di gala dopo Wimbledon

Il successo di Wimbledon ha contribuito a scrivere la storia del tennis: Jannik Sinner è infatti il primo italiano a indossare la corona. Il trionfo dell'azzurro ha regalato all'Italia un sogno che sembrava quasi impossibile ormailontano. Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in una finale combattuta e spettacolare, che ha incollato milioni di spettatori agli schermi e infiammato il Centre Court del torneo più prestigioso al mondo. Al termine del match, l'atleta azzurro è entrato di diritto nella leggenda, diventando il primo italiano a sollevare la coppa del singolare maschile a Wimbledon. Come da tradizione, dopo il trionfo è arrivato il momento della Champions Dinner, l'elegante cena conclusiva che si tiene in uno degli hotel più esclusivi della capitale britannica, il Raffles London at The OWO.

Jannik Sinner batte nella finale di Wimbledon il campione in carica e numero 2 del mondo Carlos Alcaraz con i parziali di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, diventando il primo italiano di sempre a conquistare i Championships

