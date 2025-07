Il look è a tema animalier

U n viaggio nel Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, è un’esperienza che travolge i sensi. Uno scenario evocativo, dove il design coloniale incontra il comfort contemporaneo. Invocando una moda elegante ma in linea con il contesto. Come vestirsi? Estate animalier: 5 modi di indossare il maculato con stile X Tenendo presente innanzitutto che guardaroba è parte integrante dell’esperienza, l’ideale è avere almeno due outfit differenti da indossare di giorno e di sera. Che interpretano in chiave glam contemporanea la modalitĂ safari. Tra stampe animalier nelle tonalitĂ calde della terra e accenti di nero per dare al tutto un’aura di raffinatezza senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

