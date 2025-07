TFA sostegno X ciclo | poche le iscrizioni preselettiva annullata in quasi tutte le Università AGGIORNATO

TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l'andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo TFA sostegno X ciclo: poche le iscrizioni, preselettiva annullata in quasi tutte le Università AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, ecco chi non svolgerà la prova preselettiva ma accederà direttamente alla prova scritta - No prova preselettiva ma sì prova scritta (e prova orale per chi la supera) per candidati con tre anni servizio sostegno specifico per il grado negli ultimi dieci.

TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, niente preselettiva. Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta [AGGIORNATO] - TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. orizzontescuola.it scrive

TFA sostegno X ciclo, ecco i BANDI in scadenza il 14 luglio - 436 del 26 giugno 2025: le Università hanno pubblicato i bandi e risultano aperte le domande di partecipazione. Come scrive orizzontescuola.it