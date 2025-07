Inter Under-23 in arrivo gironi e calendario della Serie C | le due date

A fine agosto l’Inter Under-23 debutterà in Serie C. A breve verranno svelati i gironi e il calendario della competizione: ecco quando e come seguire il tutto. AL VIA – La seconda squadra nerazzurra è in fase di definizione in vista della prima storica stagione. Si avvicina ogni giorno di più, infatti, l’esordio dell’Inter Under-23, che avverrà direttamente in Serie C. La Lega Pro ha dato importanti informazioni sulla competizione alla quale i nerazzurri di Stefano Vecchi – recentemente scelto come allenatore – dovranno partecipare. Il prossimo passo consisterà nell’ufficialità dei tre gironi del campionato e in quella dei calendari. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Under-23, in arrivo gironi e calendario della Serie C: le due date

Gironi Serie C 2025-26: quali squadre sono inserite nel gruppo A, B e C; Mondiale per club: calendario, risultati e tabellone completo; Le squadre della Serie C 2025-2026.

Serie C, venerdì 25 luglio l'Inter U23 di Vecchi scoprirà il girone d'appartenenza. Lunedì 28 il calendario - Ancora qualche giorno e l'Inter Under 23 potrà conoscere quelli che saranno i suoi primi passi ufficiali nella Serie C 2025- Riporta msn.com

L'Inter Under 23 si raduna oggi, ecco i calciatori agli ordini dell'allenatore Vecchi - Primo giorno di lavoro per la neonata seconda squadra nerazzurra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. calciomercato.com scrive