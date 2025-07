Piano Mattei AI e clima La spinta della Fondazione Enel

Ricerca e impresa devono camminare insieme se si vuole stare al passo coi tempi e schivare il declino. Senza formazione non c’è sviluppo e non c’è benessere. E sono proprio le grandi aziende, quelle al servizio del Paese, a dover battere la strada, con un occhio bene aperto su quei Paesi che più di tutti hanno bisogno di buona formazione per avere una chance per il futuro. Un esempio su tutti, l’Africa. Questa la chiave di lettura che ha accompagnato la presentazione del nuovo comitato scientifico della Fondazione Enel, il motore della formazione e della ricerca del gruppo elettrico, tenutasi presso il Palazzo della Cancelleria, a Roma. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Piano Mattei, AI e clima. La spinta della Fondazione Enel

