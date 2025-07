Si finge minorenne adesca su Instagram una tredicenne e la stupra

Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. Per conoscere e attirare la vittima minorenne, si sarebbe presentato su Instagram come un 17enne. Il fermo del presunto aggressore risale allo scorso venerdì. 🔗 Leggi su Today.it

