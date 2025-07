Passa 483 volte dal casello senza pagare | accumula un debito monster condannato artigiano piemontese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tre anni di pedaggi non saldati con la scusa della carta “non funzionante”. Un artigiano 41enne della provincia di Asti è stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione e dovrĂ pagare anche una multa di 9.600 euro per aver attraversato 483 volte i caselli dell’autostrada A21 senza mai pagare il pedaggio. I fatti tra il 2019 e il 2022. Dal 2019 al 2022, l’uomo ha ripetutamente percorso l’autostrada A21 Torino-Brescia, in particolare nel tratto in provincia di Pavia, tra Casteggio, Broni, Stradella e Voghera, dove transitava per motivi legati alla sua attivitĂ artigianale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

