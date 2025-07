PrEp iniettabile a base di lenacapavir per la prevenzione dell’Hiv l' Oms la raccomanda nelle nuove linee guida

Si tratta di un farmaco che richiede di essere somministrato solo due volte all’anno per prevenire l’infezione da Hiv nelle persone esposte al rischio. E che diventerebbe una possibile alternativa alle formulazioni con durata d’azione più breve. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - PrEp iniettabile a base di lenacapavir per la prevenzione dell’Hiv, l'Oms la raccomanda nelle nuove linee guida

