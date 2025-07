Allarme per gli infermieri | Stipendi troppo bassi difficile restare in città

La crisi degli infermieri in Emilia-Romagna - e in particolare a Bologna - si aggrava. Alla carenza cronica di personale si aggiungono ostacoli economici e logistici che stanno rendendo sempre più difficile attrarre e trattenere i professionisti della sanità, soprattutto nelle grandi città come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: infermieri - difficile - città - allarme

Allarme per gli infermieri: “Stipendi troppo bassi, difficile restare in città”; Allarme infermieri in fuga: al test di ingresso per la laurea un candidato per ogni posto. «Non ci sono prospettive di carriera»; Allarme Sanità in Piemonte: mancano 6.000 Infermieri, sindacati denunciano turni massacranti e retribuzioni inadeguate..